RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A queda de uma arquibancada na noite desta sexta-feira (11) deixou um morto e seis feridos em Juara (Mato Grosso), a cerca de 700 quilômetros de Cuiabá. O acidente ocorreu durante rodeio em uma exposição de criadores de gado da região.

Segundo a Polícia Civil, um dos lances da arquibancada partiu-se e as pessoas caíram de uma altura de aproximadamente quatro metros. Seis feridos foram levados ao hospital municipal com fraturas de diversas gravidades.

"Na manhã deste sábado (12), a equipe da funerária informou o óbito da vítima Leone José Domingues que não resistiu aos ferimentos", diz a polícia, em nota. A vítima tinha 42 anos.

O parque de exposições pertence à Acrivale (Associação dos Criadores do Vale do Arinos) e sedia neste fim de semana a Expovale, evento com exposição de máquinas, leilões de animais, apresentação de artistas e rodeio.

Nesta sexta, os espectadores assistiam ao rodeio no momento da queda da arquibancada. Segundo a polícia, o lance que partiu era construído de concreto.

Em nota, a Acrivale afirmou que "lamenta profundamente o incidente" e que o evento "possui todas as autorizações e alvarás necessários". "Nossa prioridade imediata diante do ocorrido foi garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas e prestar assistência médica aos afetados."

A associação diz ainda que está apurando as causas do desabamento para tomar as medidas necessárias para garantir a continuidade do evento, cuja programação se encerra neste domingo (13).

Em entrevista divulgada pelas redes sociais, dirigentes da entidade disseram que as arquibancadas passarão por nova vistoria na tarde deste sábado e que esperam autorização para manter a programação original.

"Todas as partes legais foram atendidas, os documentos estão todos em ordem, sempre foi preocupação da Acrivale prezar pela segurança", defendeu o assessor de comunicação da diretoria da Acrivale, Paulo Jueine, em entrevista na manhã deste sábado.

"Achar um culpado não resolver nada. Infelizmente aconteceu a vítima. A gente precisa salvar agora os que estão feridos."

A reportagem ainda não conseguiu contato com o hospital para saber o estado dos cinco feridos.