SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) definiu as datas para os ensaios técnicos do Grupo Especial do Carnaval 2024.

A Porto da Pedra, que voltou para o grupo especial após vencer a Série Ouro, será a primeira a ensaiar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no dia 7 de janeiro.

Já a Imperatriz Leopoldinense, atual campeã da elite do carnaval carioca, fechará a temporada de ensaios técnicos no dia 4 de fevereiro.

CONFIRA AS DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS

**07 de janeiro**

20h30 - Porto da Pedra

22h - Mocidade

**14 de janeiro**

20h30 - Portela

22h - Unidos da Tijuca

**21 de janeiro**

20h30 - Paraíso do Tuiuti

22h - Salgueiro

**28 de janeiro**

20h30 - Grande Rio

22h - Mangueira

**03 de fevereiro - Teste de luz e som**

19h - Lavagem da Avenida

20h30 - Beija-Flor

22h - Vila Isabel

**04 de fevereiro - Teste de luz e som**

20h30 - Viradouro

22h - Imperatriz Leopoldinense

CONFIRA A ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO EM 2024

De acordo com o calendário da folia de 2024, os desfiles do grupo especial do Carnaval carioca ocorrerão nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Segundo o regulamento, a Porto da Pedra, campeã da Série Ouro, será a primeira a entrar na avenida na primeira noite de desfiles.

Ainda pelo regulamento, a Mocidade de Padre Miguel irá abrir a segunda noite de apresentações na passarela do samba por ter ficado na 11ª posição no desfile de 2023.

Campeã do Carnaval Carioca em 2023, a Imperatriz Leopoldinense será a última escola a desfilar no dia 11 de fevereiro.

**Primeira noite - 11 de fevereiro**

1 . Porto da Pedra

2. Beija-Flor de Nilópolis

3. Acadêmicos do Salgueiro

4. Acadêmicos do Grande Rio

5. Unidos da Tijuca

6. Imperatriz Leopoldinense

**Segunda noite - 12 de fevereiro**

1. Mocidade de Padre Miguel

2. Portela

3. Vila Isabel

4. Estação Primeira de Mangueira

5. Paraíso do Tuiuti

6. Unidos do Viradouro