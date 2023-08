SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Antônio Eustáquio Rodrigues, dono das marcas Seleta, Saliboa e Boazinha, foi preso nesta sexta-feira (18).

Rodrigues estava foragido desde junho, quando foi condenado duas vezes pelo crime de estupro e também por estupro de vulnerável. Ele era conhecido como "rei da cachaça" e considerado o maior produtor de cachaça artesanal do Brasil.

Ele foi localizado por policiais em um apartamento no centro de Belo Horizonte na tarde de sexta. Participaram da ação o Ministério Público e a Polícia Civil de Minas Gerais.

As penas chegam a 15 anos em regime fechado. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de execuções Penais da comarca de Salinas.

Antônio Eustáquio Rodrigues foi levado ao Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, informou a Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança Pública) ao UOL.

O UOL tenta contato com a Cachaças Seleta. A matéria será atualizada se houver resposta.

Empresário já foi preso em 2014 por estupro

O empresário foi preso pela primeira vez em 2014 por tentativa de homicídio, pedofilia e estupro de dois adolescentes. Ele tinha 64 anos.

As vítimas de violência sexual foram um menino de 14 anos e uma garota de 15, moradores da periferia de Salinas. A polícia acredita que os abusos começaram quando os adolescentes tinham 13 anos.

A denúncia foi feita pela mãe do garoto ao Conselho Tutelar de Salinas. "Muitas pessoas têm medo dele aqui [em Salinas] já que ele é um homem poderoso. Mas não tenho medo, sinto-me aliviada", afirmou à polícia.

Uma das vítimas contou à polícia que Rodrigues distribuía celulares e dinheiro para as crianças do bairro. "Ele me disse que não tinha necessidade de contar para ninguém o que tinha acontecido, porque nós dois nos daríamos muito mal".

Na época dos crimes, a Seleta e Boazinha afirmaram que Rodrigues estava afastado da direção da empresa desde 2006 "em virtude de graves problemas de saúde".