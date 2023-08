SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 9 anos está internado em estado grave depois de ser atingido por linha chilena em uma das pernas, na tarde do sábado (19) no Rio.

A criança foi atingida na batata da perna e está internada em estado grave, segundo a direção do Hospital Municipal Miguel Couto. O acidente ocorreu na Praça Valdir Ferreira, na Taquara, zona oeste do Rio.

A tia do menino disse que ele perdeu muito sangue e precisou passar por uma cirurgia. Carolainy Camaz fez um apelo para que as pessoas não usem esse tipo de linha, cuja comercialização é proibida. "Até quando um familiar nosso vai sofrer com isso? Cadê a punição pra quem vende essa linha?", questionou ela nas redes sociais.

A linha chilena é semelhante ao cerol, mas ainda mais perigosa. Trata-se de uma mistura de cola com pó de quartzo e óxido de alumínio, o que a torna muito mais cortante e letal.

Um mototaxista morreu no Rio no começo do mês atingido pela linha. Fabrício Barros, 26, foi atingido na Linha Amarela e morreu no local. No momento do acidente, ele transportava uma passageira, que ficou ferida.

Um motorista publicou um vídeo que mostra claramente o potencial de corte da linha chilena: nas imagens, ela abre uma fenda no para-choques do veículo e atinge até a lataria.