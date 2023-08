SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Jardim vertical de um edifício pegou fogo na manhã desta quinta-feira (24), ao lado do elevado Presidente João Goulart, conhecido popularmente como Minhocão, em Santa Cecília, em São Paulo.

A cidade, assim como outras regiões do país, tem registrado altas temperaturas e calor elevado mesmo durante o inverno.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. Não há informações sobre as possíveis causas do fogo.

Nesta quinta, ao menos outros dois incêndios foram registrados na capital paulista. O parque do Carmo, na zona leste, tem focos de incêndio desde a noite de quarta-feira (23). Seis viaturas da corporação e 18 bombeiros atuam na ocorrência, que começou às 23h55.

Não há vítimas confirmadas até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros. O helicóptero Águia-12 da Polícia Militar apoia os bombeiros nessa ocorrência.

Ainda segundo a corporação, a pessoa que acionou os bombeiros afirmou que a queda de um balão teria sido a causa do incêndio.

A outra ocorrência foi um incêndio no topo do prédio anexo ao Incor (Instituto do Coração), na região central, que assustou quem passava pelo local durante a manhã.

O fogo ficou concentrado nas torres de resfriamento do ar-condicionado, na parte externa do alto do edifício, que fica entre o Incor e a Secretaria de Estado da Saúde, na rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, em Cerqueira César.

De acordo Corpo de Bombeiros, não há vítimas. Quatro viaturas trabalharam no rescaldo do local. Inicialmente, a própria brigada de incêndio do hospital atuou e o trabalho ajudou a manter o incêndio confinado, segundo os bombeiros.