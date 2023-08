SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um incêndio em um galpão no Brás, na região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (25).

O fogo foi registrado na rua Vinte e Um de Abril, em um local de armazenamento de colchões, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada às 10h17 e as viaturas continuavam tentando controlar o fogo às 12h.

Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Duas foram levadas à Santa Casa, com com sintomas de inalação de fumaça e com queimadura na face.

Um terceiro ferido, com uma lesão na mão, foi levado ao Pronto Socorro do Ipiranga.

Moradores da região publicaram vídeos da fumaça do incêndio, que podia ser vista de longe e até mesmo da estação do metrô às 12h, segundo relatos nas redes sociais.

O UOL buscou a CET para saber se alguma rua foi bloqueada para a operação de combate ao fogo e aguarda retorno.

