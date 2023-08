Nessa terça-feira (29) um dos alvos prioritários da lista do Programa Procura-se, de Minas Gerais, David Benedito dos Santos Neto, 29 anos, conhecido como "Lerdão", foi encontrado morto após um suposto conflito entre narcotraficantes na Comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), a Polícia Civil do Rio de Janeiro, confirmou que o corpo de David foi encontrado por moradores nas proximidades da Comunidade da Fazendinha, atingido por disparos de arma de fogo. Os fatos serão investigados pela Delegacia de Homicídios da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O órgão também destacou que o fato não tem nenhuma relação com qualquer operação policial realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Segundo o diretor-geral da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Murillo Ribeiro, que coordena o Procura-se, “a ocorrência demonstra que o indivíduo possuía envolvimento com a facção originária do Rio de Janeiro e que vinha articulando a expansão da rede criminosa para o sudoeste de Minas Gerais”.

O criminoso foi inserido na lista prioritária após um trabalho coordenado pela Agência Central de Inteligência da Sejusp na região de Andrelândia e São Vicente de Minas, que identificou atuação de uma organização criminosa no território. Desde então, ações estão sendo realizadas na região para a prisão de suspeitos e repressão à criminalidade.

Alvos

David Benedito Neto é o segundo alvo do Procura-se a ser identificado em menos de uma semana do lançamento da 6ª edição. As forças de segurança trabalham para identificar a localização dos indivíduos e realizar a prisão dos dez alvos restantes da recém lançada lista.

Na última segunda-feira (28) policiais militares e civis das cidades de Capelinha, Angelândia, Setubinha, além de integrantes da Diretoria de Inteligência e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), desenvolveram ações de Inteligência e operações policiais no intuito de localizarem Roberto Carlos Paranhos. O criminoso também era um dos alvos na nova lista.

Durante as diligências das equipes na zona rural das cidades próximas a Capelinha, identificou-se que Paranhos era um especialista em áreas rurais e moradores apontavam que ele era conhecido como “Lázaro de Minas”. O criminoso utilizava imóveis abandonados para esconder-se e vigiar propriedades alvos de seus crimes, principalmente o delito de roubo. Uma das estratégias do criminoso era deslocar-se somente no período noturno na zona rural da região.

Desta forma, foi montado um cerco em pontos estratégicos no intuito de interceptar os deslocamentos do criminoso que já durava mais de cinco dias. Ele e um comparsa foram abordados por uma guarnição policial. Os policiais deram ordem de parada a ambos, entretanto, as ordens não foram acatadas. Houve confronto, e ambos os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais, que revidaram. Na ação, os criminosos foram alvejados e socorridos até a cidade de Angelândia, sendo constatados os óbitos. Os criminosos portavam armas de fogo, inclusive uma arma de calibre restrito.