SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem identificado como Ramão Caballero, 44, foi socorrido em estado grave após fazer um test drive com uma moto e colidir contra um poste no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande (MS), na última sexta-feira (1º). Ele morreu no domingo (3).

Ramão Caballero pegou a motocicleta para realizar um test drive antes de comprá-la. Entretanto, ele perdeu o controle do veículo e bateu de frente com o poste. Devido o impacto da batida, o capacete foi arremessado. As informações são da Polícia Militar.

A esposa dele e o filho, uma criança de 1 ano e 6 meses, estavam no local no momento do acidente.

A vítima chegou a ser socorrida inconsciente e em estado grave. Ele foi levado à Santa Casa de Campo Grande, onde foi diagnosticado com traumatismo crânio encefálico. No domingo (3), Cabellero morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, conforme nota divulgada pela unidade de saúde.

Segundo as autoridades, o homem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Não foi informado se ele dirigia em alta velocidade.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

A reportagem procurou a Polícia Civil para pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.