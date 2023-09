SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa e duas enteadas de Sydney Possuelo, um dos maiores indigenistas brasileiros e ex-presidente da Funai, morreram em um acidente entre uma carreta e um carro na tarde desta terça-feira (5) em Goiás.

Os veículos bateram de frente na BR-020, na altura de Formosa (GO). A carreta levava uma carga de algodão à Bahia.

Rosita Mascarenhas Watkins, de 64 anos, e suas filhas Karla Mascarenhas Watkins e Michelle Mascarenhas Watkins não resistiram ao acidente. O motorista da carreta sobreviveu e, sem estar ferido, foi apenas atendido no local pelas equipes de resgate.

O neto de Rosita, um garoto de 10 anos, também sobreviveu sem ferimentos aparentemente graves. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, a criança estava no banco traseiro do carro e foi encaminhada consciente e orientado à UPA de Formosa.

Funai emitiu nota de pesar; Wapichana definiu a perda de Rosita como "inestimável". A presidente da Funai, Joenia Wapichana, disse que Rosita era "amiga de todos" e relembrou os últimos encontros com ela e com Sydney:

"Rosita esteve com Joenia, pela última vez, em 28 de julho de 2023, em um evento convocado pelo Cacique Raoni Metuktire, na Aldeia Piaraçu (MT), em que ocorreu o anúncio da aprovação dos estudos de Identificação e Delimitação da Terra Indígena (TI) Kapôt Nh?nore."

"A Funai lamenta profundamente a perda e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas diante dessa tragédia."

Entidades indígenas também lamentaram a tragédia. A Univaja (União dos Povos do Javari) afirmou que Rosita era "uma grande apoiadora dos povos indígenas, em especial, dos habitantes do Vale do Javari".

"Junto ao seu marido, Sidney Possuelo, Rosita contribuiu de maneira inestimável para a UNIVAJA. Sua sensibilidade, dedicação e profundo entendimento da cultura e dos desafios enfrentados pelos povos indígenas a tornaram uma grande aliada e defensora. Seu legado de solidariedade e apoio às comunidades indígenas permanecerá como uma fonte de esperança e inspiração para todos nós", disse nota da Univaja