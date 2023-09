RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da jovem Julia Vieira Ribeiro, 24, cujo corpo foi encontrado no sábado (9) em uma lixeira em Madureira, zona norte da cidade.

Julia estava desaparecida desde o último dia 3, e o caso foi divulgado nesta segunda (11).

O corpo da jovem foi encontrado por moradores da rua Conselheiro Galvão, uma das mais importantes de Madureira, em um ponto de descarte de lixo. Pessoas que estiveram no local disseram à reportagem que o corpo estava mutilado, com os membros e a cabeça enrolados em um cobertor.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os PMs isolaram a área e aguardaram a chegada da Polícia Civil.

As circunstâncias da morte são investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH), que instaurou um inquérito. A polícia investiga se traficantes do morro da Congonha, também em Madureira, foram os responsáveis pelo crime -o corpo foi encontrado próximo à comunidade.

"Diligências estão em andamento para apurar a autoria", disse a Polícia Civil, em nota.

Julia era funcionária de uma rede de supermercados e tinha dois filhos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem.

"Impossível de acreditar, uma menina mulher tão linda. Que Deus tenha misericórdia e ilumine seu caminho", escreveu uma amiga.