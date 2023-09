SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos atacaram e explodiram um carro-forte em Limeira, no interior de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (11).

Dois seguranças foram feridos por estilhaços e levados para o pronto-socorro, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Até a publicação deste texto, ninguém havia sido preso.

De acordo com o relato dos vigilantes aos policiais, o veículo estaria transportando ao menos R$ 2 milhões. A reportagem tentou confirmar a informação com a empresa responsável pelo carro-forte, mas não conseguiu contato.

O ataque aconteceu no km 136 da rodovia Anhanguera (SP-330), sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos chegaram em dois veículos utilitários e atiraram contra o carro-forte.

Os suspeitos tinham armas de grosso calibre, ainda segundo a polícia, e os vigilantes precisaram se abrigar. Os criminosos então explodiram o carro-forte e, com o impacto, a porta do veículo foi lançada a mais de 50 metros de distância. O carro-forte ficou destruído.

O crime ocorreu por volta das 18h15, horário de pico na rodovia, causando pânico em motoristas e passageiros que trafegavam pela via. Um congestionamento de cerca de 4 km se formou no local.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), um dos veículos usados pelos criminosos foi localizado depois em um canavial. Dentro do carro foram encontradas diversas munições deflagradas, além de emulsões explosivas. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e recolheu os artefatos. Foi solicitada perícia ao local e aos veículos.

O caso foi registrado na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Limeira. A investigação para localizar os criminosos conta com o apoio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Gerais) da capital.

OUTROS CASOS

No último dia 15 de agosto, criminosos atacaram e incendiaram um carro-forte no km 125 da rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d´Oeste, também no interior paulista.

Segundo testemunhas, houve tiroteio no local. Cinco pessoas ficaram feridas. A quantia levada pelos assaltantes não foi divulgada.

Em 16 de maio, uma quadrilha explodiu um carro-forte no km 135 da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), também em Santa Bárbara d'Oeste. De acordo com a Polícia Rodoviária Militar e a Polícia Civil, os criminosos levaram R$ 2 milhões ?horas depois do crime foram recuperados cerca de R$ 570 mil.

Para efetuar o roubo, os criminosos colocaram explosivos na parte traseira do carro-forte, onde fica o cofre, e provocaram uma explosão. No local do crime foi encontrado cerca de R$ 26 mil em notas danificadas.