SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito de mandar matar duas mulheres e sequestrar uma criança de 8 anos, no dia 22 de junho, em Sabará (MG), foi preso nesta terça-feira (12), em São Paulo, em uma operação conjunta entre as PMs paulista e mineira.

O homem, que não teve a identidade divulgada, estava escondido em uma casa -até o momento não foi informado qual é o parentesco entre o dono do imóvel e do suspeito, nem em qual cidade ele foi detido. As informações iniciais foram repassadas à imprensa pela porta-voz da PMMG, major Layla Brunnela.

No momento da prisão, o homem portava uma arma de fogo e tentou fugir, mas foi detido pelos agentes e encaminhado para uma Delegacia de Polícia Civil de São Paulo.

De acordo com as autoridades, o suspeito é responsável pelos assassinatos de Katlyn Lorrayne Oliveira, 29, e da cabeleireira Ana Raquel Brito, 32, que foram mortas em junho em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Katlyn é mãe de Evellyn Jasmin, uma menina de 8 anos que estava no local do crime, e é dada como desaparecida desde então.

A reportagem entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, o texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

Ketlyn Oliveira e Ana Raquel foram mortas a tiros. A polícia suspeita que o crime ocorreu dentro do salão de beleza da vítima, porque o estabelecimento foi encontrado todo revirado.

O corpo de Ketlyn foi deixado na esquina de uma rua, distante cerca de um quilômetro do salão, em Sabará. Segundo a PMMG, na ocasião ela tentou fugir, mas foi abordada por criminosos em um carro e, em seguida, alvejada por vários tiros. Ana Raquel foi encontrada sem vida dentro de um carro abandonado na BR-040, em Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte.

Além do suspeito preso nesta terça, apontado como mandante do crime, os investigadores já prenderam outras quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, no dia 4 de julho.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Entretanto, a suspeita é de que um ex-companheiro de Katlyn, que está preso em uma penitenciária de Minas Gerais, estaria envolvido nos crimes.

Katlyn e o suspeito tiveram uma relação conturbada - ele é o pai de Evellyn, que segue desaparecida. A vítima já acusou o ex-marido de ter matado seu namorado em 2022.