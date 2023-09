SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 66, e de sua mulher, Luciana, 62, no último sábado (9), ocorreu por causa de um rompimento no tubo do aquecedor a gás da casa em Guarujá, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil ainda investiga o que causou o rompimento na tubulação.

Eles morreram intoxicados por monóxido de carbono, segundo o laudo toxicológico. Imagens gravadas pela polícia mostram a fissura em um tubo metálico do exaustor, que está conectado a uma janela.

A tubulação serve para levar o gás resultante da queima, que é tóxico, para o lado externo da casa. O rompimento do cano fez com que o monóxido de carbono se concentrasse na casa de máquinas, que fica ao lado da suíte do casal.

"O duto de exaustão, por onde esse monóxido de carbono sairia desse ambiente para fora da casa, acabou sendo rompido. Na imagem, pode se perceber que há uma fissura nessa mangueira", disse o delegado. "O objetivo do inquérito é investigar o que causou esse rompimento."

O aquecedor de água teria ficado ligado durante toda a madrugada, com o gás vazando, de acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, do Deic (Departamento de Investigações Criminais) de Santos.

Um funcionário da casa entrou no quarto de máquinas por volta das 7h40 do sábado e encontrou o cômodo cheio de fumaça. Ainda segundo Barbeiro, o empregado teria desligado o sistema de aquecimento de água imediatamente, mas não percebeu que a fumaça poderia ter entrado no quarto.

A suíte é separada do quarto de máquinas apenas por uma parede. O casal foi encontrado morto por volta das 9h. Um cachorro da família também foi encontrado morto no quarto.

Três funcionários estavam na casa, em um andar abaixo do quarto do casal. Um dos filhos do casal e sua namorada também dormiram na casa. Os corpos foram encontrados pelo filho.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Guarujá, que solicitou apoio à 3ª Delegacia do Deic de Santos.

FAMÍLIA TINHA TRADIÇÃO NA POLÍTICA DO CEARÁ

O banqueiro apareceu na lista de bilionários brasileiros divulgada pela revista Forbes, no fim do ano passado. Bezerra estava na 205ª posição, com patrimônio de R$ 1,55 bilhão.

De acordo com a publicação, o empresário fazia parte da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido em 2013 para o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão.

Binho era sócio da administradora de consórcios Ademicon e tinha outros negócios.

O banqueiro fazia parte de uma família de tradição política do Ceará. O pai dele, Humberto Bezerra, que morreu em 2020, foi deputado federal, prefeito de Juazeiro do Norte nos anos 1960 e vice-governador do estado em 1970.

Já o tio Adauto, irmão gêmeo de Humberto, foi governador do Ceará entre 1975 e 1978, nomeado pelos militares.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou a morte do banqueiro em nota divulgada nas redes sociais.