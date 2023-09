SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSO) - O brasileiro Danilo Cavalcante, recapturado após fugir de uma prisão nos Estados Unidos, contou à polícia como agiu para não ser rastreado por agentes em Chester, na Pensilvânia.

Cavalcante disse que ficou três dias sem comer até roubar a melancia de uma fazenda, que abriu com a própria cabeça. Nos dias anteriores, ele sobreviveu tomando água de um riacho.

O brasileiro conseguiu roubar uma mochila e encontrou uma navalha, usada para raspar a barba e mudar sua aparência. Ele também roubou um par de botas e substituiu os sapatos da prisão.

"Não sei se ele era particularmente habilidoso. Ele estava desesperado. Você tem um indivíduo cuja escolha é voltar para a prisão para o resto da vida ou continuar tentando escapar da captura. Ele escolheu escapar da captura", disse o Tenente-coronel da polícia estadual George Bivens.

Cavalcante disse aos investigadores que ouviu a mensagem transmitida por um helicóptero pedindo que ele se rendesse. "Ele disse: 'Eu sabia que tinha que pagar pelo que tinha feito. No entanto, eu não estava disposto a pagar com a minha vida'", relatou o vice-marechal dos EUA, Robert Clark.

Cavalcante se escondeu da polícia por 14 dias e tinha planos de roubar um carro e atravessar a fronteira para chegar ao Canadá.

FUGA CONSTRANGEDORA E NOVA PRISÃO

Danilo conseguiu escapar da prisão do condado de Chester em 31 de agosto. A fuga, revelada por um vídeo de uma câmera do sistema de segurança da prisão, foi tão espetacular como constrangedora para as autoridades.

Cão e avião ajudaram a localizá-lo. As autoridades americanas fizeram bloqueios em estradas, usaram drones e helicópteros para encontrá-lo. Um avião de detecção térmica e um cão chamado Yoda foram fundamentais para a localização do brasileiro. O cachorro é treinado para morder e segurar, e ele mordeu o brasileiro, que teve hemorragia.

Danilo foi transferido para uma prisão de segurança máxima no condado de Montgomery, ainda na Pensilvânia. Ele é considerado pelas autoridades extremamente "perigoso". Ele foi condenado em agosto à prisão perpétua por esfaquear até a morte a ex-namorada em 2021 na frente do filho da vítima.