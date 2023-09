A cidade de São Paulo abriu, neste sábado (16), a 13ª edição da Virada Sustentável, que propõe a visualização de um presente e um futuro de sustentabilidade, a partir do estímulo à arte e à brincadeira. Para levar a mensagem a todos os públicos até o próximo dia 24, a organização do festival adotou como estratégia o oferecimento de atividades em diversos pontos da capital paulista.

Fazem parte do roteiro os parques Villa-Lobos, Augusta e Bruno Covas, além do Unibes Cultural e Ocupação Nove de Julho. Unidades do Sesc-SP e a rede de 56 CEUs (centros educacionais unificados), que também terão programação, o que evidencia a capilaridade do evento, que conta com parceria da Organização das Nações Unidas (ONU).

Outra característica do evento é a variedade de temas abordados. Buscando manter uma postura apartidária, o evento assumer as bandeiras da biodiversidade, inclusão social e do combate ao racismo e alerta sobre as mudanças climáticas em curso.

Em novembro, Belém sediará, pela primeira vez, o festival. Em Manaus, o evento será realizado pela 11ª vez, no mesmo mês.

Para saber o que a organização reserva para cada um dos dias de programação, basta consultar o site oficial do evento.

