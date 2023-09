O músico Rinaldo Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, teve a sedação retirada e está passando por um processo de “desmame” da ventilação mecânica. A informação foi divulgada neste domingo (17) pelo Hospital São Luiz , em São Paulo, onde o músico está internado desde o início de setembro.

O hospital informou, no entanto, que Mingau segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem despertar. Seu quadro clínico é considerado estável.

Mingau foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, quando passava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, na companhia de um amigo, que não foi atingido.

Nesta semana, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) anunciou a prisão de mais uma pessoa suspeita de ter envolvimento na tentativa de homicídio contra o músico. Ela foi presa no dia 15 de setembro, na Ilha das Cobras. Um outro suspeito já havia sido preso pela PMRJ no dia 3 de setembro.

