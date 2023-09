SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros apagaram um incêndio no final da madrugada desta segunda-feira (18) no sétimo andar da unidade do Itaim do Hospital Sírio-Libanês, na zona oeste de São Paulo.

Não há registros de feridos. Seis equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A Defesa Civil foi chamada para apoiar a fase de rescaldo, momento em que os bombeiros combatem possíveis novos focos e deixam o lugar em condições seguras.

A unidade do hospital no Itaim conta com serviços especializados em oncologia, medicina diagnóstica e reprodução assistida. No local há também centro cirúrgico, hospital-dia e atendimentos em ortopedia, clínica cirúrgica e clínica médica.

Tags:

São Paulo