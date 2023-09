SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica de 28 anos morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto em Maringá (PR).

Thayani Garcia dirigia um carro e deixava a avó em casa quando foi abordada por suspeitos em uma moto, acelerou o veículo e foi baleada na noite do sábado (16).

Ela conseguiu dirigir por mais alguns segundos, mas perdeu o controle e invadiu o quintal de uma residência com o veículo no bairro Conjunto Requião.

O Samu foi acionado por moradores da residência, que encontraram a vítima desacordada e acreditaram que ela tinha passado mal.

No local, porém, os socorristas detectaram que a vítima tinha sido baleada no ombro. Eles constataram a morte da médica ainda no local do crime.

Um parente de Thayani também foi baleado e levado ao hospital. As circunstâncias do ferimento dele não foram informadas pela polícia.

A vítima deixa uma filha. Ela tinha se formado em medicina na Bolívia e recebido a validação do diploma para trabalhar no Brasil menos de duas semanas antes do crime.

Os suspeitos do crime foram presos pela Polícia Militar. Os dois têm 22 anos e serão indiciados pelo crime de latrocínio, informou a Polícia Civil.

Um dos suspeitos presos fez o disparo contra Thayani e o outro foi o responsável por fornecer a arma e guardá-la depois do crime. Um terceiro suspeito de envolvimento do crime ainda é procurado pela polícia.