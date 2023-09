SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma nova operação da PM da Bahia no domingo (17) matou dois homens suspeitos de envolvimento na morte do policial Lucas Caribé Monteiro de Almeida. Chega a nove o número de mortos pelas forças de segurança.

A polícia diz que os dois homens morreram em confronto nos bairros Periperi e Palestina, em Salvador.

Em Periperi, equipes da 18ª da Companhia Independente da PM encontraram suspeitos na rua Novos Unidos e houve confronto. Segundo a SSP, um dos homens foi atingido e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.

No bairro Palestina, a SSP diz que um traficante atirou contra equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil e do Comando de Operações Táticas da PF. Ele foi baleado e também morreu. Uma pistola calibre 9mm, com carregador alongado e munições foram apreendidos com o suspeito.

PF MORTO ATUOU NA SEGURANÇA DE LULA

O policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida foi baleado na última sexta (15) ao participar da Operação Fauda, que uniu agentes federais e estaduais contra uma organização que trafica drogas e armas no bairro soteropolitano de Valéria.

Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Outros três agentes ficaram feridos durante os confrontos com traficantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter recebido com "tristeza e indignação" a notícia da morte do agente, que atuou em sua segurança pessoal em agendas na Bahia durante a campanha eleitoral de 2022 e já no exercício do cargo, neste ano.