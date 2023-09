SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois turistas desapareceram neste domingo (17) enquanto nadavam no mar, na cidade de Guarujá, litoral sul de São Paulo. Em Caraguatuba, litoral norte, outro homem foi arrastado pelo mar neste domingo. Até o início da tarde desta segunda-feira (18), ninguém foi encontrado.

Dois turistas desapareceram ontem no mar, em localidades diferentes no Guarujá; um na Praia Branca e o outro na praia da Enseada.

Um jovem de 19 anos, morador de Itaquaquecetuba, estava nadando na Praia Branca, quando desapareceu. As informações são do Corpo de Bombeiros. A praia é muito procuada por surfistas por contas das ondas altas. O turista estava com uma amiga, que o viu boiando de barriga para baixo na água e deu o alerta.

O segundo caso é de um jovem de 20 anos, de Piracicaba (SP). Ele estava com a namorada no mar, na praia da Enseada, também no Guarujá, por volta das 8h30, quando ambos foram puxados por uma forte correnteza. A jovem foi salva e resgatada por um bote das equipes de guarda-vidas.

Em Caraguatatuba, um homem de 50 anos desapareceu por volta das 16h deste domingo (17), enquanto nadava na praia Martim de Sá. Ele era morador da cidade. Segundo os Bombeiros, equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) realizaram buscas até as 19h de domingo, mas não encontraram os desaparecidos. Nesta segunda os trabalhos foram reiniciados às 7h.