SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou um pedido do Ministério Público e aumentou a pena dos seis condenados por roubar 734 kg de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 2019. Somadas, as sentenças agora ultrapassam 252 anos de prisão.

Carga roubada do terminal de carga do aeroporto de Guarulhos era avaliada em cerca de R$ 117 milhões.

Réus já tinham sido condenados em 2021 a penas que, somadas, passavam de 220 anos. Individualmente, as penas variavam de 24 a 43 anos de prisão.

Autor intelectual do crime seria integrante do PCC, segundo reportou o colunista do UOL Josimar Jozino à época.

Ao aumentar a pena, o desembargador Roberto Grassi Neto, considerou na decisão o "grande prejuízo" causado à empresa e aos proprietários da carga.

Ladrões clonaram carros da PF para entrar numa área restrita e roubar um carro-forte. À época, a Polícia Federal disse que oito pessoas entraram no terminal com armamento pesado, coletes à prova de balas e balaclavas, e fizeram um segurança de refém.

Funcionário do aeroporto cedeu informações aos criminosos. O ouro seria levado para a Suíça e para os Estados Unidos.