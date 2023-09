SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Discurso de Lula na ONU, Dino se fortalece para STF, vereador de SP cassado por falas racistas e outras notícias para começar esta quarta-feira (20).

ITAMARATY

Lula volta à ONU com discurso sobre desigualdade e critica Conselho de Segurança. Presidente retorna ao principal palco internacional com defesa do multilateralismo, do ambiente e da liberdade de imprensa.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin e Xi ignoram ONU e avançam agenda própria. Longe de NY, aliados na Guerra Fria 2.0 traçam planos e irão se encontrar em outubro.

JUSTIÇA

CNJ tem 3 votos a 0 por regra de gênero para promoção de juízes, mas decisão é adiada. Proposta envolve intercalar mulheres e homens conforme abertura de vagas para magistrados de carreira por critério de antiguidade e merecimento.

GOVERNO LULA

Dino se fortalece para STF, e PT atua para ficar com Justiça; sucessão na PGR embaralha. Ministro da Justiça ganha status de favorito para ocupar vaga de Rosa e mobiliza petistas, que articulam recriação de pasta da Segurança.

ENEM

'Ministro me disse que Enem não muda e que eu posso esperar para prestar ou estudar mais', diz aluna. Estudante abordou Camilo Santana na saída de congresso e pediu para ele alterar o exame já em 2024.

JUSTIÇA

Justiça do DF manda censurar reportagem após pedido de Lira. Decisão manda tira do ar texto da Agência Pública com relato de violência sexual; parlamentar não comenta.

MERCADO

PEC que amplia imunidade tributária de igrejas e sindicatos avança na Câmara

Proposta foi aprovada na CCJ da Câmara; benefício atende também partidos e entidades de assistência social

COTIDIANO

'A extinção da PRF não é o remédio', diz chefe da corporação após morte de Heloisa. Antonio Oliveira diz que todos os 28 agentes que estiveram no hospital onde a menina ficou internada foram identificados.

COTIDIANO

Camilo Cristófaro é cassado por falas racistas e perde mandato de vereador em SP. Dos 55 vereadores, 47 foram favoráveis à punição, e ninguém votou pela absolvição.

CELEBRIDADES

Polícia registra morte de Rafael Puglisi como 'suspeita' e solicita nova perícia. Investigadores encontraram resquícios de sangue na varanda de um quarto no primeiro andar.

ESPORTE

Dirigente do Flamengo se envolve em confusão com torcedor em shopping. Imagens mostram socos e chutes, com participação do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Adolescente ataca duas colegas com martelo em escola de Leme (SP). Uma das vítimas, de 17 anos, foi atingida na cabeça; aluno foi apreendido e levado para a Fundação Casa, diz SSP.

ILUSTRADA

Artista é condenado a pagar R$ 363 mil a museu por telas em branco. Instituição dinamarquesa emprestou dinheiro a pintor, mas recebeu quadros intitulados 'Pegue o Dinheiro e Fuja'.

TURISMO

Rosewood é o único hotel brasileiro entre os melhores do mundo, segundo 50 Best. Endereço de luxo em São Paulo figura em 27º lugar no ranking que avalia espaços hoteleiros em diferentes países.