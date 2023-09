SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Rogério Machado de Moraes, condenado por ser um dos líderes do assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo na tarde desta terça-feira (19).

Marcos Rogério Machado de Moraes foi encontrado em uma casa do bairro Jardim Salermo, em Sumaré (SP). Com ele, foram encontrados porções de drogas, dinheiro e celulares. Ele é suspeito de ser o "engenheiro" do túnel que levou a quadrilha até o cofre do Banco Central em Fortaleza.

O homem estava acompanhado de outras duas pessoas, que foram presas por tráfico de drogas.

O paradeiro dele foi encontrado após investigações da inteligência da PM, informou nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O homem era considerado foragido e foi condenado a 99 anos de prisão pelo crime cometido em 2005, segundo a SSP.

RELEMBRE O ASSALTO

Considerado o maior roubo já registrado no Brasil, o assalto ao Banco Central de Fortaleza ocorreu em agosto de 2005

Suspeitos, que passaram meses cavando um túnel de uma casa próxima ao banco até o cofre, invadiram as instalações no fim de semana de 6 e 7 de agosto

Eles levaram R$ 164 milhões em espécie, dinheiro que pesava 3,5 toneladas, segundo cálculos da polícia.

O roubo só foi percebido na segunda-feira, 8 de agosto de 2005, pelas autoridades.