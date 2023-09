BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator do projeto de lei, senador Marcos Rogério (PL-RO), manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A decisão de deixar a votação na CCJ para semana que vem já estava acertada com o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União-AP) (que está nos Estados Unidos).

O projeto foi aprovado pela Câmara em maio como parte da ofensiva do Congresso contra o STF -que retoma nesta quarta julgamento sobre o mesmo tema. Reservadamente, senadores da base do governo admitem que será difícil barrar a tese do marco temporal.