SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante das altas temperaturas e do clima seco que atingem São Paulo, o governo estadual recomendou que escolas da rede priorizem atividades com menor exposição ao sol e exercícios menos intensos durante as aulas de educação física. O comunicado com as orientações foi enviado nesta quarta-feira (19) às diretorias regionais de ensino e alerta também para a importância dos alunos se manterem hidratados.

Nos horários de maior calor, entre 10h e 16h, professores devem resguardar os estudantes e procurar locais frescos e arejados para as atividades, preferencialmente moderadas. Em vez de exercícios físicos, a Secretaria de Educação recomenda jogos de tabuleiros e raciocínio, aulas teóricas sobre esportes e estudo de manifestações culturais como samba e hip-hop.

As orientações também valem para pais e alunos. "Procurem alternativas de utilização de roupas mais leves e de tecidos que absorvam o calor", diz o comunicado enviado aos dirigentes de ensino.

Apesar do cuidado maior nas aulas de educação física, a proteção é recomendada para todas as atividades escolares. Professores devem ficar atentos a sinais de insolação ou desidratação e realizar pausas frequentes para consumo de água.

Bebidas açucaradas também devem ser evitadas, pois levam à desidratação do corpo. Além disso, recomenda-se uso de protetor solar e atenção aos sinais do corpo.

"Se sentir desconforto, tontura ou outros sintomas de superaquecimento, pare a atividade e informe o seu professor", alerta a Defesa Civil.

A onda de calor que atinge São Paulo e outros sete estados deve durar até domingo (22). A Defesa Civil alerta que o pico de temperatura deve ocorrer na sexta-feira (22), quando os termômetros podem marcar até 40° nas regiões de Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente, no interior paulista.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nos próximos dias, as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 em casos de emergência.

No último domingo, a cidade de São Paulo registrou o dia mais quente do ano neste domingo, quando a estação meteorológica do Mirante de Santana registrou 33,9ºC. O calor ainda pode ser superado antes do final do inverno, no sábado (23).