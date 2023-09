SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Direitos trabalhistas aproximam Lula e Biden, Toffoli forma 5 a 2 contra marco temporal, BC cobra compromisso fiscal ao reduzir Selic e outras notícias para começar esta quinta (21).

MERCADO

Lula e Biden usam direitos trabalhistas para se aproximar em NY. Petista diz que objetivo é oferecer perspectivas sobretudo para jovens; veja íntegra da declaração conjunta.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula e Zelenski 'quebram o gelo' em reunião sobre paz e reforma do Conselho de Segurança. Bilateral entre Brasil e Ucrânia aconteceu em Nova York, às margens da Assembleia-Geral da ONU, após desencontros e alfinetadas.

MARCO TEMPORAL

Toffoli forma 5 a 2 contra marco temporal das terras indígenas. Tese defendida por ruralistas restringe demarcação dos territórios indígenas; julgamento deve ser retomado nesta quinta (21).

GOVERNO LULA

Lula busca nomear mulher à Justiça ou AGU para reduzir críticas por ida de homem ao STF. Presidente solicitou a aliados que recomendem nomes de possíveis substitutas, caso indique Dino ou Messias ao Supremo.

PEC DA ANISTIA

PT de Lula se une a PL de Bolsonaro em PEC da Anistia e ataque à Justiça Eleitoral. Após TSE ter papel exaltado nas últimas eleições, Gleisi critica multas aplicadas e questiona até a existência de cortes eleitorais.

SELIC

BC reduz Selic em 0,5 ponto, a 12,75%, e reforça importância de cumprir meta fiscal. Copom faz segundo corte de juros consecutivo na mesma intensidade e leva taxa a menor patamar em 16 meses; decisão foi unânime.

123MILHAS

Justiça suspende recuperação judicial da 123milhas. Pedido foi feito pelo Banco do Brasil, maior credor da empresa, com R$ 97,1 milhões a receber.

MERCADO

Sindicato cobra 12% de contribuição, exige R$ 150 para recusa e gera polêmica após decisão do STF. OUTRO LADO: Sindicato diz que taxa é reconhecimento e que trabalhador que não quiser ser 'beneficiado' não precisa pagar.

GUERRA DA UCRÂNIA

Polônia diz que não vai mais armar a Ucrânia contra a Rússia. Ação é a 1ª de um país da Otan na guerra, e diz respeito a disputa sobre grãos e eleições.

TELEVISÃO

Faustão volta a ser internado 10 dias após receber alta de transplante. Apresentador teve complicações pós-operatórias.

COTIDIANO

Aluna diz que recebeu cusparada de cerveja com tinta de estudantes da Unisa. Jovens estiveram em jogo universitário em que garotos ficaram nus e correram pela quadra.

MERCADO

Saraiva demite todos os funcionários e pode fechar últimas 5 livrarias nesta quinta (21). Rede está em recuperação judicial desde novembro de 2018, quando apresentou dívida de R$ 675 milhões.

TELEVISÃO

Como Luísa Sonza combinou exposição de traição para todo o Brasil na Ana Maria Braga. Participação no programa da Globo estava acertada fazia algum tempo, mas contar os detalhes do fim da relação nesta quarta-feira (20) foi opção da cantora e sua equipe.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Verão no Brasil deve ter recorde de calor. Efeitos do El Niño podem se acentuar com oceanos mais quentes.