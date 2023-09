Versão anterior do texto "Verão no Brasil deve ter recorde de calor" afirmava erroneamente que o verão deverá ter pouca chuva no Brasil. Na verdade, a previsão é de menos chuvas nas regiões Norte e Nordeste e de mais chuvas no Sul. Ainda há incerteza do que acontecerá no Sudeste. O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

Tags:

Correção