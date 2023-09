SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um funcionário da prefeitura de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) por desviar doações que seriam destinadas aos atingidos por enchentes no município.

A denúncia veio da Defesa Civil, que disse que o caminhão com doações de rações para animais foi desviado da rota original, disse a delegada Shana Hartz à reportagem. A carga era de aproximadamente R$ 9 mil.

A carga estava sendo descarregada por ele mesmo, que contratou pessoas para estocar tudo próximo à residência dele. O próprio funcionário fez a baliza do caminhão para sair da rota original.

O servidor foi autuado de forma única e ele mesmo articulou o esquema para conseguir lucro em cima da doação desviada, conta a delegada.

Ele foi preso e pode ser autuado por peculato por obter lucro indevido enquanto funcionário público.

A reportagem não obteve retorno da prefeitura de Roca Sales para comentar o ocorrido. O espaço segue aberto para manifestação.