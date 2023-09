SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hino da atlética de medicina da Unisa (Universidade Santo Amaro), cujos alunos praticaram ato obsceno durante uma competição esportiva, fala em "enfiar o dedo" na vagina -chamada na letra de xavasca- para "arreganhar". Há ainda outras referências sexuais.

A letra é entoada em competições e eventos festivos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alunos e alunas cantando o hino durante uma cerimônia de colação de grau. Não há informações sobre a data em que o vídeo foi gravado.

"Xá! Vasca!

Xá! Vasca!

Xavasqui! Xavascá! Xavasqui e acolá!

Enfia o dedo nela que ela vai arreganhar!

O quê? Arre-ga-nhar!

Na rima do pudendo [vulva]

Eu entrei mordendo!

É a Med Santo Amaro que está te fodendo!

Medicina! Santo Amaro! Ô!"

ALUNOS FORAM EXPULSOS

O vídeo que mostra estudantes do curso de medicina da Unisa correndo nus e com a mão nos pênis viralizou no último fim de semana. O episódio teria acontecido em abril deste ano, em São Carlos, no interior de São Paulo, em uma competição chamada Calomed.

Os alunos estariam assistindo a um jogo de uma equipe feminina da universidade contra o Centro Universitário São Camilo quando tiraram a roupa.

Após a repercussão, a Unisa expulsou estudantes envolvidos -ao menos seis foram expulsos- e, em nota, repudiou os atos. Já o MEC (Ministério da Educação) pediu esclarecimentos à universidade.

A Polícia Civil investiga o caso.

Nesta quarta (20), o CFM (Conselho Federal de Medicina) anunciou a intenção de criar um grupo de trabalho com o MEC (Ministério da Educação) e universidades para definir ações que fortaleçam o ensino da medicina no país.