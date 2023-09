SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O parque Mirabilândia, no Grande Recife, foi interditado após uma mulher ficar gravemente ferida ao cair de um brinquedo na tarde desta sexta-feira (22). A interdição foi feita pelo Procon de Pernambuco.

As atividades no Mirabilândia foram suspensas. Segundo o Procon-PE, o parque precisa apresentar a documentação solicitada para ser liberado.

Parque tem cinco dias para entregar a documentação. O Procon não informou quais documentos foram pedidos.

Em nota, o Mirabilândia lamentou o acidente. Afirmou também que uma equipe técnica habilitada faz a apuração do ocorrido.

RELEMBRE O CASO

Uma mulher ficou ferida após ser arremessada do brinquedo "Wave Swinger". O acidente aconteceu no Mirabilândia na tarde da sexta-feira (22).

O cabo do brinquedo que gira no ar rompeu, segundo testemunhas. Vídeos do local mostram que um barulho forte foi escutado no momento do acidente.

A vítima teve traumatismo cranioencefálico grave e possível fratura de membros superiores. A informação é do Samu do Recife, que faz o atendimento de emergência.

A jovem deu entrada em estado grave no Hospital da Restauração. A entrada foi pouco antes das 16h e ela foi submetida a exame de imagem. Um novo boletim de saúde dela deve ser divulgado na tarde deste sábado (23).