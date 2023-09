SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois acidentes dentro do túnel Anhangabaú interditam o trânsito na região central de São Paulo na manhã desta terça-feira (26).

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Trafego), o primeiro acidente ocorreu às 7h22 e foi uma colisão entre dois carros e uma motocicleta no meio do túnel. O sentido Santana foi totalmente bloqueado para o pouso do helicóptero Águia da Polícia Militar, que vai levar um dos feridos para hospital da região.

O segundo acidente foi registrado às 8h08. Um motociclista sofreu uma queda no túnel, mas no sentido aeroporto de Congonhas. Duas faixas à direita foram interditadas para socorro ao condutor. Além da PM, o Corpo de Bombeiros atua no local.

O tráfego na avenida 23 de Maio e os acessos da região estão interditados para o atendimento das vítimas.

Alguns motoristas andam na contramão para tentar fugir do congestionamento.

Rodízio suspenso

O rodízio de veículos foi suspenso nesta manhã, segundo a Prefeitura de São Paulo, por conta do atraso na liberação da pista expressa da marginal Tietê, no sentido rodovia Castello Branco, onde ocorrem obras de recapeamento.

Com isso, quem for multado não precisa entrar com processo para recorrer da penalidade. Ela será cancelada automaticamente, segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB).