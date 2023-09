SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forças Armadas excluídas da fiscalização das urnas, ex-comandante do Exército relatou apelos golpistas de Bolsonaro, assessora de Anielle Franco é demitida e outras notícias para começar esta quarta-feira (27).

ELEIÇÕES

TSE exclui Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas após uso político sob Bolsonaro. Medida ocorreu após costura de Moraes e foi aprovada por unanimidade pela corte eleitoral.

FORÇAS ARMADAS

Comandante do Exército sob Bolsonaro relatou apelos golpistas de ex-presidente. General Freire Gomes, descrito como discreto, disse a interlocutores que repudiou intenções de ruptura democrática.

CPI DO 8 DE JANEIRO

General Heleno diz que não era sua missão convencer Bolsonaro a sair das quatro linhas. Ex-ministro de Bolsonaro também rebateu GDias e afirmou que sucessor 'teve absoluta liberdade' para trocar equipe.

GOVERNO LULA

Lula comete nova gafe e relaciona beleza a imagem sem andador e muleta. Presidente vai passar por procedimento nesta sexta-feira (29) e volta a falar de temor com anestesia geral.

GOVERNO LULA

Lula adia viagem de ministros e indica que Janja pode substituí-lo em eventos após cirurgia. Ministros e representantes de outros 5 órgãos estavam com agenda definida; presidente atribui adiamento a visita de Eduardo Leite em Brasília.

GOVERNO LULA

Assessora de Anielle Franco é demitida dois dias após ofensas a paulistas e são-paulinos. Servidora fez postagem durante a final da Copa do Brasil, no domingo; ministério diz que postura está em desacordo com políticas da pasta.

PEC DOS PRECATÓRIOS

Proposta para precatórios beira contabilidade criativa, dizem economistas. Separar juros da dívida e não registrar no resultado primário sugere manobra para melhorar contas públicas.

CNJ

Promoção de juízes terá regra de gênero. Proposta foi aprovada por maioria dos integrantes do conselho e valerá a partir de janeiro de 2024.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump fraudou valor de bens para construir império imobiliário, diz juiz. Caso em Nova York ainda vai a julgamento, que pode banir ex-presidente de fazer negócios no seu estado natal.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Anvisa aprova medicamento para tratar obesidade em adolescentes. Agência já havia autorizado uso de Wegovy no país para adultos.

VIOLÊNCIA

Torcedor do São Paulo pode ter sido atingido por munição adotada pela PM, indicam imagens. Fotos tiradas em hospital onde homem foi atendido mostram objeto parecido com 'bean bag'; OUTRO LADO: Secretaria diz que apuração está em andamento.

ESPORTE

Tamara Klink se torna a primeira brasileira a cruzar o Círculo Polar Ártico. Em viagem de mais de dois meses, filha de Amyr Klink navega entre a França e a Groenlândia.

JUSTIÇA

Cafu consegue impedir na Justiça leilão de sua mansão de R$ 27 milhões. Casarão havia sido dado como garantia após empréstimos.

TELEVISÃO

Anúncio da volta de Victor e Léo causa mal-estar e revolta nos bastidores da Globo. Victor Chaves, um dos membros da dupla, responde a processo por violência doméstica.