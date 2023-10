CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O tão sonhado parto que movimentou internautas nos últimos meses aconteceu: Quezia Romualdo, de 29 anos, teve os seus bebês na tarde de deste domingo (1º), em um hospital de Colatina (ES). Da chegada do primeiro filho até o sexto, foram apenas 10 minutos de processo, segundo os médicos.

A dona de casa descobriu que estava grávida em abril deste ano. Ao fazer uma ultrassom, veio a notícia de que ela teria seis filhos, o que pegou todos na família de surpresa. Ela e o marido, Magdiel Costa, 31, tiveram fazer uma grande reforma na casa. Eles contaram com apoio de brasileiros que se sensibilizaram com a causa da família humilde capixaba.

No dia 5 de setembro, Quezia, que estava estava com 23 semanas, precisou ser internada no São Bernardo Apart Hospital. O motivo seria a necessidade de um monitoramento mais próximo para ver qual momento ideal seria realizada a cirurgia cesariana.

Neste domingo (1º), após completar 27 semanas de gestação, às 17h, a equipe formada por 32 profissionais deu início ao parto. O procedimento contou com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras. Quezia teve as crianças logo em seguida. O nascimento dos bebês, segundo o hospital, durou 10 minutos.

As condições de saúde e o peso dos pequenos Théo, Matteu, Lucca, Henry, Eloá e Maytê não foram divulgados. O UOL consultou um dos médicos que participou do parto. Ele contou que o primeiro bebê cabia na palma da mão dele e respirava com dificuldade.

O profissional ainda relatou à reportagem que o bebê nasceu com pouco tônus, respirando lentamente como todo prematuro, mas que logo depois conseguiu ser estabilizado. Todos são considerados bebês pequenos por conta da gestação, mas o primeiro a nascer apresentava um tamanho menor em relação aos outros.

Mais detalhes sobre o parto e os bebês não foram autorizados a serem repassados. Haverá uma coletiva de imprensa na unidade hospitalar às 11h desta segunda-feira (2).

SÊXTUPLOS FORAM UMA SURPRESA PARA A FAMÍLIA

Em maio, Quezia Romualdo, que é de Colatina, contou ao UOL que até contava com a possibilidade de gêmeos, mas admitiu que levou um "grande susto" quando viu que, na verdade, eram seis.

O companheiro de Quezia conta que eles já estavam havia oito meses tentando engravidar e fizeram um teste de farmácia em abril, que deu positivo. Após confirmar a gravidez no exame de sangue, o primeiro ultrassom revelou a surpresa.

"Quando chegamos lá, já vimos na tela dois pontinhos e eu perguntei para a médica. Ela disse: 'Na verdade, são três'. Eu já fiquei meio paralisado. Porque a gente esperava um ou dois, mas não três. Aí ela continuou: 'Olha, são quatro. Vocês fizeram inseminação? Apareceram mais três. São seis bebês'. A gente paralisou. Minha pressão caiu. Ficamos sem entender nada durante um tempo. Foi um susto grande", contou o marceneiro Magdiel Costa, na ocasião.

O casal saiu da clínica assustado, sem saber como proceder. "Foi um choque, no início foi difícil entender tudo isso. Eu chorei muito e meu marido passou mal. Mas, depois do susto, a gente entendeu que Deus nos presenteou. Estamos felizes demais", adicionou Quezia.

Os dois já têm uma filha pequena, Heloíza, de 4 anos. A família de Magdiel, por parte materna, tem dois casos de gestações de gêmeos, que podem indicar as origens desta gravidez de Quezia.