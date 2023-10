BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse que as ações que serão feitas no estado em parceria com as forças de segurança federais terão início no Complexo da Maré e podem se estender para outras áreas.

Castro explicou que todo o planejamento e inteligência serão feitos em parceria com o governo federal. Entretanto, a entrada no complexo será liderada pelas forças estaduais por já conhecerem o ambiente.

Foram anunciados, nesta segunda-feira (2), 300 homens da Força Nacional e 250 da Polícia Rodoviária Federal para ajudar o Rio de Janeiro.

"Vai ser um diálogo permanente entre as forças federais e estaduais. Vai ser enquanto for necessário. O que nós imaginamos é que a partir da Maré o processo de investigação vai se irradiando por outras áreas", disse.

Na semana passada, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, foi ao Rio e anunciou, ao lado de Castro, que haveria ações policiais com apoio do governo federal no Complexo da Maré.

Na ocasião, eles se reuniram para discutir as ações, mas não divulgaram detalhes da "Operação Maré", como o plano está sendo chamado. Foi confirmada apenas a convocação da Força Nacional de Segurança, composta por policiais militares de outros estados, para apoiar as ações.

Já nesta segunda-feira, a pasta autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro durante anúncio de um pacote de medidas para tentar frear a ação do crime organizado no país.

Na apresentação, o ministro Flávio Dino afirmou que planejar políticas para a segurança pública "não prescinde da ação imediata", rebatendo recentes cobranças de políticos e especialistas dirigidas à pasta comandada por ele desde janeiro.

Batizada de Enfoc (Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas), a iniciativa tem como um dos objetivos promover integração institucional e de redes de informação.

A estimativa do governo é de gasto de R$ 900 milhões até 2026, e um plano de ação será apresentado nos próximos 60 dias.

A operação na Maré foi anunciada após a divulgação de imagens de criminosos em treinamento de guerrilha dentro de uma área de lazer no conjunto de favelas. O flagrante foi captado por drones da Polícia Civil do Rio como parte de uma investigação que durou dois anos e identificou mais de mil criminosos que controlam a área.

Na gravação, exibida no último domingo (24) pelo Fantástico, da TV Globo, é possível ver dezenas de homens armados simulando confrontos, inclusive com uso de bombas, dentro de um espaço ao lado de uma creche e cinco escolas.

Várias facções estão no Complexo da Maré, que tem mais de 140 mil moradores. De acordo com a ONG Redes da Maré, a região é ocupada atualmente por Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e também por milicianos.