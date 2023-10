SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ala do governo questiona atuação de Moraes em delação de Cid, greve em SP, Senado aprova projeto do Desenrola e outras notícias para começar esta terça-feira (3).

GOVERNO LULA

Ala do governo defende freio a Moraes e vê com cautela delação de Cid. Ministros e aliados de Lula no Congresso temem repetição de modelo Lava Jato e superpoder de ministro do STF.

GOVERNO LULA

Congresso articula mudar negociação de emendas e retirar mais poder de Lula. Plano prevê retomar controle maior sobre a verba e um cronograma de liberação para obras e municípios escolhidos pelos parlamentares

JUSTIÇA

Mendonça suspende julgamento de réus do 8/1 e força reviravolta em formato adotado pelo STF. Ministro pediu destaque dos processos, o que leva parte dos casos ao plenário físico.

MERCADO

Senado aprova projeto de lei do Desenrola com limite para rotativo. Texto foi aprovado às pressas para não paralisar programa; próxima fase deve beneficiar 32 milhões de pessoas.

PREVIDÊNCIA

INSS muda regra para ampliar concessão de auxílio-doença sem perícia e tentar conter fila. Afastamento por acidente ou doença do trabalho poderá ser liberado pelo sistema Atestmed.

MOBILIDADE

Funcionários de Metrô, CPTM e Sabesp confirmam greve nesta terça (3) contra privatizações em SP

Justiça ordena efetivo total nos horários de pico, e rodízio de veículos será suspenso; OUTRO LADO: gestão Tarcísio diz que paralisação é 'ilegal e abusiva'.

LEGISLATIVO PAULISTA

Tarcísio libera emendas extras e beneficia aliados após derrotas na Assembleia. Governador bolsonarista repete prática tucana, mas com valores menores e transparência; PT também recebe.

CIÊNCIA

Nobel de Medicina 2023 vai para dupla criadora de técnica que permitiu vacina contra Covid. Húngara Katalin Karikó e americano Drew Weissman estudaram o RNA mensageiro, usado em imunizantes como o da Pfizer.

MUNDO

ONU aprova envio de missão externa ao Haiti seis anos após o fim da Minustah. Resolução tensionou Conselho de Segurança e reviveu dilemas antigos; Brasil avalia ajudar com treinamento da polícia.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Nove pessoas morrem em acidente com ônibus de excursão religiosa em SP. Pelo menos 14 ocupantes do ônibus estão feridos, sendo 8 em estado grave.

CELEBRIDADES

Joana Sanz desiste de se separar de Daniel Alves, diz TV. Ex-jogador continua preso acusado de estupro.

CORPO

Ingestão exagerada de proteína traz risco à saúde e não contribui para os músculos. Dieta pode afetar o funcionamento de fígado e rins.