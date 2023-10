SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trânsito em São Paulo tem registro de lentidão acima da média nesta terça-feira (3) de greve conjunta de funcionário do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (empresa de saneamento).

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a cidade tem 286 km de congestionamento no começo desta tarde, ante 251 km, na terça passada (26). Ontem, no mesmo horário, a lentidão foi de 199 km. Na medição feita por volta das 12h, todas as regiões apresentaram trânsito acima da média:

A região norte tem lentidão de 31 km, 11% acima da média;

A oeste tem 92 km, o que também representa 32% acima do habitual;

A região central tem lentidão de 40 km; 14% acima do comum;

A leste tem 50 km, 18% acima do registrado na média;

A sul tem 71 km de lentidão, sendo 25% acima da média.

Na medição realizada por volta das 8h, o congestionamento chegou a 598 km em São Paulo.

A paralisação, organizada em conjunto com servidores da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), tem como objetivo protestar contra o plano de privatização das empresas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A prefeitura suspendeu o rodízio de veículos na cidade, nesta terça, por causa da greve de 24 horas. Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), além das proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização.