SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da Latam, que partiria nesta segunda-feira (2) de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao aeroporto de Teresina, no Piauí, atrasou quase cinco horas após a suspeita de que um passageiro carregava uma bomba na bagagem.

O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando a PF (Polícia Federal) foi acionada pela administração do terminal após um passageiro ter comentado que carregava uma bomba na mala.

Segundo a PF, a confusão começou na fila de embarque, quando um casal ouviu outro passageiro, de 53 anos, responder a um funcionário que o questionou se ele carregava algum objeto de metal em sua bagagem. O homem teria dito que ele trazia "uma bomba" com ele. O casal alertou as autoridades e exigiu uma vistoria completa das bagagens para que pudessem seguir viagem.

O avião foi levado a uma área mais afastada, onde houve uma nova revista de passageiros e bagagens. Após algumas horas de atraso, a viagem seguiu normalmente, informou a Polícia Federal.

Testemunhas que presenciaram o passageiro dizer que carregava uma bomba na bagagem foram ouvidas na delegacia da PF. O homem suspeito de carregar o explosivo, que chegou a São Paulo em um voo proveniente de Chapecó, em Santa Catarina, também foi ouvido, mas negou que tivesse usado a palavra "bomba" ao responder para o funcionário.

"O homem que fez tal afirmativa, em tom de deboche, havia sido repreendido pelo funcionário, porém sua manifestação causou pânico no casal que ouviu a conversa. Por este motivo, foram acionados os protocolos de segurança. A aeronave, que seguiria voo para Teresina, no Piauí, foi removida para a área remota do aeroporto e todos os passageiros foram desembarcados", disse a Polícia Federal, em nota.

A situação foi avaliada pelos agentes e as bagagens passaram por nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x, mas nada ilícito foi encontrado, segundo a PF.

HOMEM PODE RESPONDER CRIMINALMENTE

Foi aberto um RDF (Registro de Fato) da ocorrência que, segundo o órgão, pode ensejar, após uma análise minuciosa dos fatos, tanto medidas criminais quanto administrativas contra o homem, tendo em vista o risco causado à segurança dos passageiros, por conta do pânico generalizado, quanto à aviação, com atrasos em voos e possível paralisação das operações no aeroporto.

Procurada, a companhia aérea Latam informou, em nota, que o voo LA3194 (São Paulo/Guarulhos-Teresina) de segunda-feira (2/10), programado para decolar às 14h50 (hora local), "foi liberado após inspeção da Polícia Federal e decolou normalmente às 19h40. Durante o procedimento, a Latam prestou toda a assistência aos passageiros".

O UOL ainda não obteve resposta do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

'COISA DE FILME', RELATOU PASSAGEIRO

O engenheiro civil Evandro Pádua estava entre os passageiros do voo que atrasou. Em sua conta no X (antigo Twitter), ele postou algumas imagens e comentou sobre a ação das autoridades no aeroporto.

"Já estava dentro do avião, voltando para THE (Teresina), quando alguém falou que tinha uma bomba dentro do avião. Chegou a PF aqui, estamos todos desembarcando", disse Evandro Pádua, engenheiro civil.

Duas horas depois, ele escreve em um novo post: "Montaram uma operação no meio da pista, PF revistando todo mundo, novo raio-x nas malas, coisa de filme mesmo, loucura".

Em um último post, o engenheiro reclama da falta de informações para os passageiros. "O pior é que nem a PF e nem o pessoal da cia aérea confirmaram ou negaram as coisas. Só falavam em inspeção de segurança. Mas diz que viram a PF levando um casal na viatura".