SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho de 3,5 km de faixa azul --sinalização exclusiva para motos que está sendo implantada experimentalmente em São Paulo- começa a ser instalado no corredor Norte-Sul. A pintura no asfalto vai desde a avenida Santos Dumont até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

A sinalização está sendo implantada nas avenidas Moreira Guimarães e Rubem Berta e, em seguida, chegará à Santos Dumont.

Atualmente, a faixa azul está em funcionamento em um trecho de quase 2 km implantado recentemente, que engloba as avenidas Prestes Maia e Tiradentes, na região central, na avenida 23 de Maio -a primeira via a receber a sinalização no município- e a avenida dos Bandeirantes.

A meta é implantar ao menos um corredor de faixa azul por quinzena, totalizando cerca de 100 km de vias sinalizadas até janeiro de 2024.

Dados de monitoramento dos corredores nas avenidas 23 de Maio e dos Bandeirantes mostram que não foram registrados óbitos em ambas as vias desde que receberam a nova sinalização.

O número de acidentes graves e com vítimas também diminuiu, segundo a companhia de tráfego.

De acordo a CET, o índice de utilização da faixa azul pelos motociclistas é de 80% na avenida 23 de Maio e de 90% no eixo na avenida dos Bandeirantes.

Os novos trechos estão sendo feitos depois de a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), ligada ao Ministério dos Transportes, autorizar a instalação da faixa azul em mais dez avenidas da cidade de São Paulo. O documento foi assinado no último dia 27 de setembro.

Sem previsão no Código Nacional de Trânsito e atualmente em testes, a faixa azul é uma das vitrines da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) por causa da redução no número de mortes de motociclistas nas vias onde foi implementada. A meta é ampliá-las em 200 quilômetros.

Nesta sexta-feira (20), a Senatran publicou um vídeo em rede social explicando como funciona a sinalização experimental de São Paulo.

A autorização para ampliação do projeto foi dada depois de prefeitura perder um prazo para instalar as faixas nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia e na avenida Rubem Berta. O pedido de ampliação do prazo para esses corredores ficou mais de um mês em análise na secretaria nacional.

Para implantação, o órgão federal exige que em vias com limite de velocidade de 50 km/h a faixa tenha no mínimo 1,10 metro de largura. No caso das vias com limite de 60 km/h, a exigência é que a largura seja de ao menos 1,20 metro --a companhia municipal havia enviado projetos com metragens menores, segundo a Senatran.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) precisa enviar a cada trimestre um relatório detalhado sobre o uso dessas vias.

A companhia municipal deve informar a quantidade de acidentes, feridos e mortos por mês, antes e depois da instalação da faixas.

"A CET continuará monitorando os resultados das vias com faixa azul e os apresentará à Senatran para que a ampliação continue", diz a prefeitura.

A secretaria nacional também exige informes sobre o volume médio de veículos nas vias (por categoria de veículo), a velocidade operacional em cada faixa dos trechos com a nova sinalização e um relatório detalhado sobre o comportamento do tráfego em faixas com larguras diferentes.

Ao final do período de um ano, a CET deve elaborar um documento com análises e conclusões sobre a experiência. Se a CET não cumprir as exigências, o órgão federal por deixar de renovar as autorização e, em um caso grave, até revogá-las.

A prefeitura estima 1,3 milhão de motos em circulação na cidade. Segundo a companhia municipal, instalar a faixa azul custa R$ 150 mil por quilômetro, quando é necessária apenas a mudança na sinalização.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

23/10 - Corredor Norte-Sul (avenidas Rubem Berta, Moreira Guimarães e Santos Dumont)

6/11 - avenida Sumaré e Paulo

6º 20/11 - avenida Nações Unidas

a partir de 4/12 - avenida Miguel Yunes

a partir de 4/12 - avenida Faria Lima

a partir de 4/12 - avenida Zaki Narchi

a partir de 4/12 avenida . Luiz Dumont Villares

a partir de 18/12 - avenida do Estado

a partir de 18/12 - avenida Jacu Pêssego (inclui as avenida Nova Trabalhadores e Vice-Presidente José de Alencar)

