SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro homens foram mortos pela Polícia Militar da Bahia durante um patrulhamento na periferia de Salvador na noite desta quinta-feira (25).

A ocorrência foi registrada no Bairro da Paz, em região periférica da capital soteropolitana.

Os homens mortos estavam em uma festa. Segundo a PM, eles foram denunciados de forma anônima por portar armas e traficar drogas no local.

"Os PMs se depararam com um grupo de indivíduos que, diante da presença dos militares, efetuaram disparos de armas de fogo", diz a organização em nota.

As quatro mortes foram confirmadas no Hospital Menandro de Faria. As identidades dos homens mortos não foram divulgadas pela polícia.

Dois revólveres, duas pistolas e porções de maconha foram apreendidos na ação.

Entre os meses de julho e setembro, 195 pessoas foram mortas por intervenção policial na Bahia, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. O estado não divulga um balanço oficial das mortes.