SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atriz Elizangela morre aos 68 anos, temporal causa três mortes em SP, Bolsa tem maior alta em seis meses e outras notícias para começar este sábado (4).

Morre Elizangela, atriz de 'Força do Querer' e 'A Dona do Pedaço', aos 68 anos. A atriz e cantora estava em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, e foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

CHUVA

SP tem três mortes após temporal com ventos de mais de 100 km/h, falta de luz e desabamentos. Uma pessoa morreu em Osasco, outra em Santo André e uma em Limeira, todas atingidas por muros.

Ventania de até 151 km/h gera danos no litoral e no interior de SP.

Bairros de SP completam até 7 horas sem luz após temporal, e Enel não dá prazo.

F1

Chuva rasga parte de cobertura de Interlagos. Organização diz que verifica o tamanho do estrago e não registra vítima.

Bienal estará fechada no sábado devido a estrago da chuva no parque Ibirapuera.

MERCADO

Bolsa tem maior alta em 6 meses e dólar cai a R$ 4,89 após dados fracos de emprego nos EUA. Números sinalizam desaquecimento da economia americana e endossam aposta de pausa nos juros.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel ataca comboio de ambulâncias em Gaza; Hamas fala em 15 mortos. Tel Aviv diz que veículos transportavam terroristas; grupo palestino nega que esteja 'travando guerra a partir de hospitais'.

STF

Bolsonaro diz que Moraes está vencendo na busca para alijá-lo da política. Ex-presidente afirma que 'no momento ele [Moraes] está tendo vitória, mas tudo nessa vida é dinâmico'.

GOVERNO LULA

Lula diz que falhas do 1º ano de governo não podem se repetir em 2024. Presidente participa de reunião com ministros da área de infraestrutura.

VIOLÊNCIA

São Paulo tem déficit de 20 mil PMs, diz secretário da Segurança. Também faltam policiais civis no estado, segundo Guilherme Derrite.

LULA

Lula mostra rotina de recuperação em academia e fala em ficar intacto. Presidente posta vídeo em rede social mostrando exercícios durante recuperação de cirurgia no quadril.

TELEVISÃO

Atriz da Globo diz ter sofrido transfobia ao tentar usar banheiro em hotel no Rio. OUTRO LADO: Empresa diz que lamenta o ocorrido e que está tomando providências para situações assim não se repetirem.

LIBERTADORES

'Aquele que perder não tem direito de ter atos de violência', diz Fernando Diniz. Treinador do Fluminense pede para que vencedor seja respeitado por todos; Conmebol ameaçou realizar jogo sem público.

ILUSTRADA

Sylvester Stallone afirma ter sido vítima de violência e abusos durante a infância. Ator conta, no documentário 'Sly', que ele e o irmão sofriam castigos corporais e agressões físicas praticados pelos pais.

TODAS

Leolinda Daltro foi protagonista da luta pelo direito das mulheres ao voto no Brasil. Nome central do movimento sufragista no país, professora baiana fundou o Partido Republicano Feminino (PRF).