- Hoje é Dia: Dia da Língua Portuguesa e Ary Barroso são destaques

Nascimento do compositor mineiro Ary Barroso (120 anos)

Nascimento do filósofo e escritor argelino Albert Camus (110 anos) - Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957

Início da Revolução Praieira em Olinda, Pernambuco (175 anos)

Assinatura do decreto que permite às emissoras de rádio no Brasil que operam na faixa AM migrarem para a faixa FM (10 anos)

George Bush é eleito como o 41º presidente dos Estados Unidos (35 anos)

Dia Mundial do Radiologista - comemoração internacional, que atualmente está oficializada como "Dia Nacional do Médico Radiologista" no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta do raio X, que foi feita em 8 de novembro de 1895 pelo cientista alemão, Wilhelm Conrad Röntgen

Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França