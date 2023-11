SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A centenária comunidade de Paraisópolis recebe nesta sexta (10) um posto de atendimento dos Correios, a primeira unidade em uma favela no país, de acordo com a estatal. Com isso, os 100 mil moradores passam a contar com serviços de postagem, entrega e retirada de encomendas.

A iniciativa faz parte do projeto Correios Comunidade, que atribuiu CEP (Código de Endereçamento Postal) a 175 ruas de Paraisópolis, chegando a 300 com identificação.

O Ponto de Coleta Paraisópolis Postal fica na rua Manoel Antônio Pinto, 223 (nº 88 pela geolocalização).

"Hoje rompemos a fronteira da invisibilidade e do preconceito", afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Santos, em vídeo publicado pela companhia nas redes sociais.

Na segunda maior favela de São Paulo, a demanda é antiga. Antes mesmo da chegada dos Correios, empreendedores de Paraisópolis criaram um serviço que bateu 1 milhão de entregas em pouco mais de um ano.

A próxima comunidade a receber o projeto fica no Rio de Janeiro, mas o local ainda não foi divulgado, nem a data em que o serviço estará disponível. Assim como aconteceu em São Paulo, moradores de favelas cariocas também criaram serviços comunitários de entrega para suprir a falta do serviço.

A iniciativa é bem recebida também por facilitar os negócios, que não são poucos. Segundo o G10 Favelas, grupo que reúne lideranças de comunidades de todo o Brasil, esse mercado movimenta cerca de R$ 202 bilhões por ano.

