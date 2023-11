SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança passou mal em um ônibus da viação Pavunense, que estava com o ar condicionado quebrado, e sua mãe foi flagrada em vídeo quebrando o vidro do coletivo para possibilitar a entrada de ar, no Rio de Janeiro.

Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais ontem (15), mostra a mãe do menino gritando, desesperada. A criança está sentada, de short e sem camisa, ao lado de outra mulher, que o abana.

Um homem que filma a cena afirma que o motorista do ônibus se recusou a abrir a porta da frente, para possibilitar a entrada de ar no coletivo. Na sequência, a mãe é vista quebrando o vidro do coletivo, cujas janelas são lacradas.

Na terça-feira (14), a sensação térmica na cidade atingiu 58°C, a maior desde que a medição começou a ser feita, em 2009. As informações são do Centro de Operações Rio, da prefeitura.

A viação Pavunense afirma que o ônibus saiu da garagem com o ar condicionado funcionando normalmente, mas no decorrer da viagem apresentou problemas técnicos. O motorista passou a descer os passageiros até chegar ao ponto de destino para recolher o coletivo.

O Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro) lamenta o ocorrido. Os consórcios afirmam que mantêm diálogo permanente com a SMTR (Secretaria Municipal de Transportes) e seguem investindo na compra de novos veículos.

Hoje, 80% dos ônibus circulam pela cidade com refrigeração, segundo informou o Rio Ônibus. Mais de mil novos ônibus já estão circulando pela cidade, todos equipados com ar-condicionado, resultado do acordo firmado com a Prefeitura e o Ministério Público-RJ no ano passado.