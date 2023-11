PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A queda de um complexo esportivo em Giruá, no norte do Rio Grande do Sul, durante um temporal na noite de quarta (15), tirou a vida de Isabeli Soardi, 26, fisioterapeuta e competidora amadora de padel. Ela praticava o esporte no momento da tragédia.

A tempestade repentina e intensa aconteceu por volta das 22h, derrubando árvores e de postes pelas ruas da cidade de 16 mil habitantes. Casas e estabelecimentos comerciais ficaram destelhados. Na manhã desta quinta (16), a concessionária RGE trabalhava no restabelecimento da energia elétrica, que dependia da limpeza de galhos e entulhos na fiação, segundo a empresa.

De acordo com relatos de testemunhas aos bombeiros, Isabeli tentou se abrigar em uma área onde havia uma churrasqueira, mas a estrutura de alvenaria desabou sobre ela.

O complexo, chamado Splendor Sports, possuía também quadras para prática de futebol society, vôlei e futevôlei na areia. O teto do ginásio ficou retorcido, e boa parte da estrutura caiu em razão da força do temporal.

De acordo com o 11º Batalhão de Bombeiros Militar, 55 feridos foram encaminhados para um hospital em Giruá, com ferimentos leves. Por causa do feriado, havia grande número de pessoas no ginásio no momento da tempestade. Dois feridos foram levados para hospitais com maior estrutura em Santa Rosa e em Santo Ângelo ?esta vítima segue internada em Unidade de Tratamento Intensivo.

Isabeli havia começado a praticar padel ?mistura de tênis com squash praticado em duplas? recentemente e se tornou entusiasta do esporte. Em uma publicação em seu perfil no Instagram no dia 2 de fevereiro, ela comemorava a disputa de seu primeiro campeonato, no mesmo ginásio.

Há menos de dois meses ela concluiu um mestrado em que pesquisou a relação entre a frequência de atividade física e a severidade da Covid-19 em pacientes hospitalizados. Em julho, Isabeli começou a compartilhar conteúdo sobre exercícios físicos e vida saudável em seu perfil.

Os estados da região Sul sofrem com a chuva frequente desde setembro, mês que foi um dos mais chuvosos da história do Rio Grande do Sul, com dezenas de mortes.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o norte do RS e a metade sul de Santa Catarina estão em alerta vermelho para tempestades até as 15h desta sexta (17). Há risco de episódios semelhantes ao ocorrido em Giruá, com tempestades súbitas e intensas que podem provocar danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.