SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo diz que vai manter meta de zerar o déficit, PF acha cartões de laranjas com aliado de ministro de Lula, Bolsonaro diz que Tarcísio dá 'escorregadas' e outras notícias para começar esta sexta-feira (17).

MERCADO

Governo diz que não agirá para mudar meta de déficit zero em 2024. Informação foi divulgada inicialmente por relator da LDO, que se reuniu com equipe econômica e articulação política do governo nesta quinta.

GOVERNO LULA

Suspeito de desvios com ministro de Lula guardava cartões e carimbos de laranjas, diz PF. Objetos reforçam tese de uso de empresas de fachada por empresário suspeito de desvios de emendas de Juscelino Filho.

GOVERNO LULA

Lula indica a aliados preferência por Paulo Gonet na PGR. Após conversas com cotados, presidente demonstrou preferência por nome apoiado por Gilmar e Moraes.

VIOLÊNCIA

64% dos mortos pela polícia em SP são negros; veja números em 8 estados, como Rio e Bahia. Maior participação de negros entre vítimas também ocorreu em Bahia, Pará e Rio de Janeiro em 2022.

CHUVA

Paulista volta a sofrer sem energia e se prepara para temporal no fim de semana. Gabinete de crise será montado e ficará de prontidão para agir no caso de chuva forte e vento, previstos principalmente para o sábado (18).

GOVERNO TARCÍSIO

Bolsonaro diz que 'não está tudo certo' em sua relação com Tarcísio. Ex-presidente elogia governador como gestor, mas diz que há 'escorregadas' dele na política.

ESTADOS UNIDOS

Comitiva bolsonarista nos EUA encontra deputado acusado de desvios até para botox e OnlyFans. Grupo liderado por Eduardo Bolsonaro teve reunião com George Santos na véspera de Comitê de Ética divulgar relatório sobre o republicano.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Lula fala com presidente de Israel e cita nova lista para resgates em Gaza. Após repatriação do primeiro grupo, há mais brasileiros e seus familiares no território palestino em guerra.

AMBIENTE

Atípico, fogo no pantanal em novembro assusta e cerca moradores em meio à seca. Com mais de 3.000 focos em apenas 15 dias, mês já bate recorde de incêndios.

AMÉRICA LATINA

Presidente do Chile termina namoro de quase cinco anos com textão nas redes sociais. Gabriel Boric encerrou romance com bons desejos à cientista social Irina Karamanos.

COTIDIANO

PM que negou ajuda a adolescente ganhou medalha por resgatar jovem que caiu no golpe do amor. Tamires Borges foi afastada dos serviços operacionais; homem que ameaçou adolescente foi identificado como investigador de polícia, e Corregedoria investiga o caso.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann divulga novo vídeo de desabafo após agressão: 'Não está tudo bem'. Apresentadora disse que defenderá o filho, que assistiu à briga, e agradeceu aos fãs.

INSTAGRAM

Virginia Fonseca acerta estreia na TV e terá programa semanal aos sábados no SBT. Piloto ainda será gravado neste mês, mas emissora de Silvio Santos vai anunciar contratação até o fim desta semana.