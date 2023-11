SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma semana de calor intenso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para tempestades em parte do país

Temporais com rajada de vento de até 100 km/h e queda de granizo serão registrados no fim de semana.

Os estados atingidos serão São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nesta sexta-feira (17), temporais localizados com rajadas de vento e queda de granizo devem atingir São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

No sábado (18), há probabilidade de queda de granizo e ventos de 100 km/h no sul de Mato Grosso do Sul; em São Paulo; sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

O maior volume de chuvas deve ser registrado entre o domingo e a segunda-feira (20) na capital paulista, no Vale do Paraíba e no litoral de SP; no sul e zona da mata de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Nessas regiões, o acumulado de chuvas deve passar dos 100 milímetros em 24 horas.

As tempestades previstas são resultados do calor forte e do aumento da umidade nas regiões onde termômetros se aproximaram dos 40ºC na semana.

Com a passagem dos temporais, a temperatura deve diminuir na segunda-feira, com máxima de 25ºC na capital paulista e 28ºC no Rio de Janeiro.

Em Cuiabá e Campo Grande, que registraram máximas de 41,6ºC e 38ºC, respectivamente, na semana, as máximas devem ser de 34ºC e 30ºC na segunda-feira (20).