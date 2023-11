- TV Brasil estreia produção mexicana Maria Madalena

A partir de 20 de novembro, uma nova trama chega ao público da TV Brasil. A emissora estreia a produção mexicana Maria Madalena, drama que gira em torno da história de Maria Madalena, considerada uma das mais fervorosas discípulas de Jesus Cristo. A novela narra os desafios vividos pela personagem em uma sociedade altamente opressora às mulheres e como o encontro dela com Cristo transforma seu destino.

A trama será exibida pela primeira vez na TV aberta no Brasil, em 60 capítulos. Maria Madalena, uma produção da Sony Pictures e da produtora Dopamine, foi exibida no México pela TV Azteca em 2018/2019. Também já foi veiculada em emissoras de Angola, Moçambique e Portugal. Na TV Brasil, a atração irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h, em substituição à novela Os Imigrantes, que se encerra no dia 17.

“É uma novela com alto valor de produção, grande elenco e que tem como protagonista uma mulher que desafiou as regras do seu tempo. É essa trajetória de empoderamento feminino que nós quisemos trazer para a tela da TV Brasil”, afirma a diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino.

Na trama, a atriz colombiana María Fernanda Yepes interpreta a personagem principal. O também ator colombiano Manolo Cardona faz o papel de Jesus. Escrita em formato de série, a obra é de autoria de Lina Uribe, Darío Vanegas e Jaqueline Vargas, com produção-executiva de Daniel Ucros e Juan Pablo Posada.

Serviço

Maria Madalena, nova novela da TV Brasil

Estreia 20 de novembro, segunda-feira, 20h

