- Usina Nuclear Angra 2 retorna ao Sistema Interligado Nacional

A Usina Nuclear Angra 2 foi reconectada nessa quinta-feira (16), às 9h25, ao Sistema Interligado Nacional (SIN), depois da parada programada de reabastecimento de combustível, iniciada em 25 de setembro. Ainda esta semana, a unidade alcançará 100% de potência, informou nesta sexta-feira (17) a Eletronuclear, estatal que administra a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, localizada em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro.

Durante o período de parada, foram realizadas mais de 5 mil outras atividades, com o objetivo de garantir segurança e alta disponibilidade neste novo ciclo de operação da usina. Cerca de 2 mil profissionais estiveram envolvidos nos trabalhos.

O superintendente de Angra 2, Fabiano Portugal, informou que as ações de destaque realizadas durante a parada incluíram a modernização da proteção elétrica dos transformadores principais e do gerador principal, além da substituição do rotor do gerador principal, cujo peso é de 200 toneladas. “São atividades complexas que foram realizadas com sucesso”, destacou Portugal.

Economia | Eletronuclear | Rio de Janeiro | Sistema Interligado Nacional | Usina Nuclear Angra 2