RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro registrou nesta sexta-feira (17), pela segunda vez na semana, um novo recorde histórico de sensação térmica da cidade. De acordo com a prefeitura, a marca de 59,3º C foi atingida às 10h20 em Guaratiba, na zona oeste.

O mesmo bairro, da zona oeste da cidade, já havia registrado a maior sensação térmica desde 2014 na terça-feira (14), quando bateu 58,5º C. O recorde só durou três dias.

O valor desta sexta é o maior índice já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a fazer a medição, em 2014. De acordo com o órgão, a sensação térmica considera em seu cálculo a temperatura do ar e a umidade relativa.

Os outros dois maiores registros de sensação térmica também foram identificados este ano: 58,3º C em Santa Cruz, também nesta sexta (17), e 58º C no mesmo bairro em 4 de fevereiro.

Há previsão de pancadas de chuva isoladas na noite desta sexta (17). De acordo com o Alerta Rio, a temperatura se mantém estável neste sábado (18).

O Rio de Janeiro é um dos estados atingidos pela onda de calor que afeta quase todo o Brasil, e o alerta do Inmet de "grande perigo" devido ao calor se mantém até sexta (17) para diversas regiões.

Por causa das altas temperaturas, o Brasil registrou recorde na demanda por energia na tarde desta segunda-feira (13).

De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), um recorde na demanda instantânea de carga do SIN (Sistema Interligado Nacional) foi alcançado às 14h17, quando se atingiu o patamar de 100.955 MW (megawatts). Foi a primeira vez na história do SIN que a carga superou a marca de 100 mil MW.