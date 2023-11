SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem deixou para viajar no começo da tarde deste sábado (18) para curtir o fim de semana e o feriado no litoral paulista deve se deparar com um trânsito intenso.

A Imigrantes, principal ligação de São Paulo com a Baixada Santista, tinha 18 km de congestionamento ?entre os km 28 ao 32 e 39 ao 53 ?, por volta das 12h30 deste sábado.

O engarrafamento ocorre por causa do volume de veículos, de acordo com a Ecovias.

Na Anchieta, também sentido litoral, o congestionamento vai do km 26 ao km 30, devido ao alto fluxo de carros.

Segundo estimativas da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), cerca de 3 milhões de veículos trafeguem pelas principais rodovias que partem da capital paulista.

Somente pelo sistema Anchieta-Imigrantes aproximadamente 590 mil veículos devem descer a serra rumo ao litoral.

Na rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte paulista, há trânsito intenso no início da tarde deste sexta, segundo a concessionária que leva o nome da estrada.

Diferentemente da noite de sexta, que houve registro de neblina, o tempo é bom neste sábado e não há registro de acidentes.

Na rodovia Carvalho Pinto, que também é usada para quem vai ao litoral norte, o motorista enfrentou congestionamento entre nos km 78 e 82 no fim da manhã. Porém, às 12h30, a concessionária que administrava a via informou que o trânsito estava normalizado.

Segundo a Defesa Civil. Por causa de fortes ventos, houve o desabamento da estrutura de um posto de combustíveis no km 124, em Caçapava, na noite de sexta. Ninguém se feriu.

Para quem segue para o interior do estado, a rodovia Anhanguera estava com o trânsito livre.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), havia 267 km de trânsito lento na cidade de São Paulo às 13h.